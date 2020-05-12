Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %53
Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
1 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
1 Haziran, 2 Haziran, 3 Hazarin, 4 Haziran, 5 Haziran 2021 Ankara hava durumu;
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