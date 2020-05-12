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Ankara hava durumu 1 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %53

Rüzgar Batı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-054.jpg

1 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

anakra-saatlik-hava-001.jpg

1 Haziran, 2 Haziran, 3 Hazarin, 4 Haziran, 5 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-318.jpg

gazeteilksayfa.com

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