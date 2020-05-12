Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %91
Nem en düşük %64
Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
1 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
1, 2, 3, 4 ve 5 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
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