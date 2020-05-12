  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Ankara hava durumu 1 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %64

Rüzgar Batı yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-1-kasim.jpg

1 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-137.jpg

1, 2, 3, 4 ve 5 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-140.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'nın Tarım ve Hayvancılık Potansiyeli Değerlendirilemiyor31 Ekim 2020 Cumartesi 05:01
  • Orta Asya’da Bağımsızlıklar Sonrası Yaşanan Geçiş Süreci Sorunları 431 Ekim 2020 Cumartesi 04:06
  • Başkent'te ilginç olay - Kurala uydu, tepki gördü31 Ekim 2020 Cumartesi 03:03
  • Birkaç haftaya tebliğler gelmeye başlar31 Ekim 2020 Cumartesi 02:02
  • Türkiye’de en fazla koronavirüs vakası hangi gün görüldü? Türkiye'nin koronavirüs geçmişi…30 Ekim 2020 Cuma 09:30
  • Ak Parti Altındağ’da İlçe Başkanlığı Yarışı30 Ekim 2020 Cuma 05:05
  • Anne ve Babaya Saygılı Olmak30 Ekim 2020 Cuma 04:04
  • Havalar tekrar kirlendi30 Ekim 2020 Cuma 03:03
  • Sevgi Ama Nasıl?30 Ekim 2020 Cuma 02:02
  • Balıkçılar, sezondan bir hayli umutlu30 Ekim 2020 Cuma 01:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti