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Ankara hava durumu 1 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %63

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-004.jpg

1 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-258.jpg

1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-267.jpg

gazeteilksayfa.com

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