Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %47
Rüzgar Güney yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
1 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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