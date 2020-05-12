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Ankara hava durumu 1 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %47

Rüzgar Güney yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-050.jpg

1 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-213.jpg

1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-218.jpg

gazeteilksayfa.com

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