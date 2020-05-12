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Ankara hava durumu 1 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 17 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %23

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-1-temmuz.jpg

1 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-041.jpg

1, 2, 3, 4 ve 5 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-042.jpg

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