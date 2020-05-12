Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (10.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %45
Rüzgar Batı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
10 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
10, 11, 12, 13 ve 14 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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