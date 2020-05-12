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Ankara hava durumu 10 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %45

Rüzgar Batı yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-10-ekim.jpg

10 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-117.jpg

10, 11, 12, 13 ve 14 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-120.jpg

gazeteilksayfa.com

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