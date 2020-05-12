Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (10.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %46
Nem en düşük %19
Rüzgar Güneybatı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
10 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
10 Ekim , 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 14 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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