  • BIST 1.456,070
  • Altın 488,48
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara hava durumu 10 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.09.2021)

ekran-alintisi.jpg1-104.jpg

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %64

Nem en düşük %24

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

10 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

ekran-alintisi.jpg2-089.jpg

10 Eylül, 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

ekran-alintisi.jpg3-047.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emlakçılara ücretsiz destek sözü10 Eylül 2021 Cuma 03:45
  • AGD'den fahiş kira zamlarına tepki10 Eylül 2021 Cuma 03:00
  • Görme engellilere izli yol engeli10 Eylül 2021 Cuma 02:30
  • Ankara Ayaş arası kaç km? Ankara Ayaş arası kaç saat? Ankara Ayaş Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...09 Eylül 2021 Perşembe 11:07
  • Devlette 390 özelde 3 bin tl09 Eylül 2021 Perşembe 04:30
  • Gelişim için iş birliği şart09 Eylül 2021 Perşembe 04:00
  • Ankara Akyurt arası kaç km? Ankara Akyurt arası kaç saat? Ankara Akyurt Yol Tarifi, Ankara Akyurt Otobüs Fiyatları...08 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
  • Ges'lere ilgi artıyor08 Eylül 2021 Çarşamba 04:00
  • Taksinin çarptığı araç takla attı08 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • ANKARAKART'a zam08 Eylül 2021 Çarşamba 02:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti