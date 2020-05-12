Ankara hava durumu 10 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (10.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %62
Nem en düşük %21
Rüzgar güney-batı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava mevzi sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
10 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.