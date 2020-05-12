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Ankara hava durumu 10 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %62

Nem en düşük %21

Rüzgar güney-batı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava mevzi sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-10-haziran.jpg

10 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-021.jpg

10, 11, 12, 13 ve 14 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-023.jpg

gazeteilksayfa.com

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