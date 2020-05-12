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Ankara hava durumu 10 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %66

Rüzgar Güneybatı yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-031.jpg

10 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-196.jpg

10 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak ve 14 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-201.jpg

gazeteilksayfa.com

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