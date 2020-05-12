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Ankara hava durumu 11 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.12.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Aralık 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (11.12.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %67

Rüzgar Güney yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmur) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-008.jpg

11 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-172.jpg

11, 12, 13, 14 ve 15 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-175.jpg

gazeteilksayfa.com

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