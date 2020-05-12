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Ankara hava durumu 11 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (11.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %17

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-11-eylul.jpg

11 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-094.jpg

11, 12, 13, 14 ve 15 Eylül 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-096.jpg

gazeteilksayfa.com

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