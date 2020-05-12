Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.06.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %37
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 6 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu
11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran 2021 Ankara hava durumu;
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