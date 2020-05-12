Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 16derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %48
Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
11, 12, 13, 14 ve 15 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.