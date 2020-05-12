Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %77
Nem en düşük %33
Rüzgar Doğu yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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