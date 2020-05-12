  • BIST 1.543
  • Altın 442,240
  • Dolar 7,4503
  • Euro 9,0793
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 4 °C
»

Ankara hava durumu 11 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (11.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %55

Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-032.jpg

11 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-197.jpg

11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-202.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönül Telinden Hikayeler - Bir Torba Toz Şeker11 Ocak 2021 Pazartesi 04:02
  • Ayaş Yolu rahatladı11 Ocak 2021 Pazartesi 03:03
  • Aşı ile Yeni Normal Hayat11 Ocak 2021 Pazartesi 02:02
  • Yoksulluk sınırı 7 bin 441 TL11 Ocak 2021 Pazartesi 01:01
  • Ankara'da 4.5 büyüklüğünde deprem10 Ocak 2021 Pazar 23:02
  • Yeni Whatsapp sözleşmesi nedir? Whatsapp yeni sözleşmesinin maddelerinde neler var?10 Ocak 2021 Pazar 15:10
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...10 Ocak 2021 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 10 Ocak 2021 - ASKİ10 Ocak 2021 Pazar 09:09
  • 2. Dünya Savaşı Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası09 Ocak 2021 Cumartesi 02:02
  • FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır?08 Ocak 2021 Cuma 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti