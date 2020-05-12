Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %55
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.