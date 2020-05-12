Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %76
Nem en düşük %34
Rüzgar Güney yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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