Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 16 derece
Nem en yüksek %79
Nem en düşük %21
Rüzgar Güneybatı yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
11 Haziran, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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