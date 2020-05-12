  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Ankara hava durumu 11 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.07.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Temmuz 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (11.07.2021)

hava1.png

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %79

Nem en düşük %21

Rüzgar Güneybatı yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

11 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu

hava2.png

11 Haziran, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;

hava3.png

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı Valisinden Ankaraya çıkarma10 Temmuz 2021 Cumartesi 05:00
  • Tepkiler sürüyor10 Temmuz 2021 Cumartesi 04:45
  • Türkiye aşı haritası 09 Temmuz 202109 Temmuz 2021 Cuma 10:00
  • Avrupalı öğrencilere Ankara tanıtıldı09 Temmuz 2021 Cuma 06:07
  • İyiliğe kurban olacaklar09 Temmuz 2021 Cuma 05:00
  • Mevsimlik işçilerin zararı giderilmeli08 Temmuz 2021 Perşembe 05:15
  • Cips almayın nohut alın08 Temmuz 2021 Perşembe 05:00
  • Renkli görüntülere sahne oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 04:45
  • Önümüze bakıyoruz07 Temmuz 2021 Çarşamba 04:30
  • Camilerde yüz yüze Kur'an kursu eğitimleri başladı07 Temmuz 2021 Çarşamba 04:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti