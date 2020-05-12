Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.08.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 29 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %91
Nem en düşük %28
Rüzgar Güneybatı yönünden 23 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu
12 Ağustos, 13 Ağustos, 14 Ağustos, 15 Ağustos, 16 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.