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Ankara hava durumu 12 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 28 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %68

Nem en düşük %23

Rüzgar Güney yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-12-ekim.jpg

12 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-119.jpg

12, 13, 14, 15 ve 16 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-122.jpg

gazeteilksayfa.com

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