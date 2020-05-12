Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 28 derece
En düşük hava sıcaklığı 13 derece
Nem en yüksek %68
Nem en düşük %23
Rüzgar Güney yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
12, 13, 14, 15 ve 16 Ekim 2020 Ankara hava durumu;
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