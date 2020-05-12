Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.11.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %73
Nem en düşük %38
Rüzgar Doğu yönünden 1 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Kasım 2021 Ankara saatlik hava durumu
12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım, 16 Kasım 2021 Ankara hava durumu;
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