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Ankara hava durumu 12 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 7 derece

En düşük hava sıcaklığı -2 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %32

Rüzgar Kuzey yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-083.jpg

12 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-245.jpg

12 Mart, 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-250.jpg

gazeteilksayfa.com

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