Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 7 derece
En düşük hava sıcaklığı -2 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %32
Rüzgar Kuzey yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
12 Mart, 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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