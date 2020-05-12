Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %61
Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.