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Ankara hava durumu 12 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %61

Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-013.jpg

12 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-267.jpg

12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-276.jpg

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