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Ankara hava durumu 12 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %58

Rüzgar Güneybatı yönünden 30 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-059.jpg

12 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-223.jpg

12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-228.jpg

gazeteilksayfa.com

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