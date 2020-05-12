Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 17 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %15
Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
12 Haziran, 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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