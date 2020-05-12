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Ankara hava durumu 13 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.08.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Ağustos 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.08.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %27

Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

13 Ağustos 2021 Ankara saatlik hava durumu

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13 Ağustos, 14 Ağustos, 15 Ağustos, 16 Ağustos, 17 Ağustos 2021 Ankara hava durumu;

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