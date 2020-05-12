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Ankara hava durumu 13 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.10.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Ekim 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.10.2021)

ankara-hava-durumu-006.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 20 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %66

Nem en düşük %36

Rüzgar Güney Batı yönünden 2 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

13 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-tahmin-005.jpg13 Ekim , 14 Ekim, 15 Ekim, 16 Ekim, 17 Ekim 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-tahmin-002.jpg

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