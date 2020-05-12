Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.09.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 19 derece
Nem en yüksek %74
Nem en düşük %25
Rüzgar Kuzey - Batı yönünden 17 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu
13, 14, 15, 16 ve 17 Eylül 2020 Ankara hava durumu;
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