Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.11.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 15 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %36
Rüzgar Doğu yönünden 5 km/sa
Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu
13, 14, 15, 16 ve 17 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
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