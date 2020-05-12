Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 13 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %39
Rüzgar Güney yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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