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Ankara hava durumu 13 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %51

Rüzgar Güney yönünden 27 km/sa

Ankara'da bugün hava (Karla Karışık Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-034.jpg

13 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-199.jpg

13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak, 17 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-204.jpg

gazeteilksayfa.com

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