Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %18
Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
13 Haziran, 14 Temmuz, 15 Temmuz, 16 Temmuz, 17 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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