Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.12.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %67
Rüzgar Doğu yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (Yağmur) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
14, 15, 16, 17 ve 18 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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