Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %85
Rüzgar Batı yönünden 4 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık, 17 Aralık, 18 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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