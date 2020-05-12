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Ankara hava durumu 14 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14.01.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 14 Ocak 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (14.01.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 3 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %81

Rüzgar Batı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Kar Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-035.jpg

14 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-satlik-hava.jpg

14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak, 17 Ocak, 18 Ocak 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-205.jpg

gazeteilksayfa.com

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