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Ankara hava durumu 14 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14.02.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 14 Şubat 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (14.02.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %69

Nem en düşük %41

Rüzgar Doğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-060.jpg

14 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-224.jpg

14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat,17 Şubat, 18 Şubat 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gn-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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