Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %69
Nem en düşük %41
Rüzgar Doğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Hafif Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
14 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat,17 Şubat, 18 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
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