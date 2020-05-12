Ankara hava durumu 14 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (14.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %79
Nem en düşük %25
Rüzgar kuzey-doğu yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
14 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
14, 15, 16, 17 ve 18 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
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