Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (1512.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 11 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %73
Rüzgar Doğu yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Aralık 2020 Ankara saatlik hava durumu
15, 16, 17, 18 ve 19 Aralık 2020 Ankara hava durumu;
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