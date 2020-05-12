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Ankara hava durumu 15 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %91

Nem en düşük %57

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

15 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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15 Eylül, 16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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