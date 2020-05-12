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Ankara hava durumu 15 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %42

Rüzgar Güneybatı yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-067.jpg

15 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-321.jpg

15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran, 18 Haziran, 19 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-330.jpg

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