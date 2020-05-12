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Ankara hava durumu 15 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 14 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %86

Nem en düşük %48

Rüzgar Kuzey - Doğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-15-kasim.jpg

15 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-150.jpg

15, 16, 17, 18 ve 19 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-153.jpg

gazeteilksayfa.com

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