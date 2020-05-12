  • BIST 1.560
  • Altın 419,353
  • Dolar 7,5578
  • Euro 9,0190
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara hava durumu 15 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (15.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %62

Rüzgar Güney yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (Yağmurlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-085.jpg

15 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-satlik-hava-002.jpg

15 Mart, 16 Mart, 17 Mart, 18 Mart, 19 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-252.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kale'ye teleferik, Ulus'a tramvay yapılacak15 Mart 2021 Pazartesi 05:05
  • Dünden Bugüne Coronavirüs15 Mart 2021 Pazartesi 04:04
  • Kırıkkale'de tekne turu15 Mart 2021 Pazartesi 03:03
  • Kaç Dolara Ekmeğe Basardınız?15 Mart 2021 Pazartesi 02:02
  • ORSİAD Başkanı Levent Çamur'dan çarpıcı açıklama15 Mart 2021 Pazartesi 01:01
  • Mansur Yavaş Twitch'e katıldı14 Mart 2021 Pazar 19:41
  • Başkan Mansur Yavaş'tan Aydınlıkevler müjdesi13 Mart 2021 Cumartesi 05:05
  • Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri (1959 – 1996) 313 Mart 2021 Cumartesi 04:04
  • Yolculuk 29 Ekim 2023'te sona erecek13 Mart 2021 Cumartesi 03:01
  • Topraktan beklenti; sorgusuz sualsiz…13 Mart 2021 Cumartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti