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Ankara hava durumu 15 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 15.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 15 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (15.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en düşük %23

Nem en fazla %63

Rüzgar doğu yönünden 8 km/sa

Ankara'da gün boyu hava açık ve yağış ihtimali gözükmüyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın günlük hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu-15-mayis.jpg

15, 16, 17, 18, 19 Mayıs 2020 Ankara hava tahmini;

ankara-5-gun-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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