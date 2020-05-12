Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.04.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 18 derece
En düşük hava sıcaklığı 7 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %35
Rüzgar Güneybatı yönünden 20 km/sa
Ankara'da bugün hava (Mevzi Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu
15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan, 19 Nisan 2021 Ankara hava durumu;
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