Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 1 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %70
Rüzgar Kuzey yönünden 15 km/sa
Ankara'da bugün hava (Kar Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
15 Şubat, 16 Şubat,17 Şubat, 18 Şubat, 19 Şubat 2021 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.