Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.07.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 34 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %72
Nem en düşük %21
Rüzgar Güneybatı yönünden 21 km/sa
Ankara'da bugün hava (Açık) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Temmuz 2021 Ankara saatlik hava durumu
15 Haziran, 16 Temmuz, 17 Temmuz, 18 Temmuz, 19 Temmuz 2021 Ankara hava durumu;
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