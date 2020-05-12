  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara hava durumu 16 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %73

Nem en düşük %21

Rüzgar Kuzey yönünden 17 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-16-apus.jpg

16 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-070.jpg

16, 17, 18, 19 ve 20 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-071.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahveciler dertli, "Bir biz kaldık"15 Ağustos 2020 Cumartesi 02:03
  • Tarihi sokaklar yenileniyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 01:01
  • Modern Devlette Ulus Teorileri 215 Ağustos 2020 Cumartesi 00:33
  • 21 Eylül’de Zor Görünüyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:05
  • Navtex nedir?14 Ağustos 2020 Cuma 12:46
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Ağustos 2020 Cuma 09:10
  • Kazalarla bilinen Anıt kavşağına önlem talebi14 Ağustos 2020 Cuma 03:02
  • Geçitteki dert sona erdi14 Ağustos 2020 Cuma 02:09
  • Okullar kapalı, servisciler zorda14 Ağustos 2020 Cuma 01:02
  • Dünya Meşgalesi Zaman14 Ağustos 2020 Cuma 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti