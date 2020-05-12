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Ankara hava durumu 16 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 12 derece

Nem en yüksek %64

Nem en düşük %25

Rüzgar Batı yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Puslu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-16-ekim-hava.jpg

16 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-123.jpg

16, 17, 18, 19 ve 20 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-126.jpg

gazeteilksayfa.com

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