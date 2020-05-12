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Ankara hava durumu 16 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.09.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Eylül 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.09.2021)

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En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %53

Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

16 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu

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16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül 2021 Ankara hava durumu;

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