Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.09.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %88
Nem en düşük %53
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
16 Eylül 2021 Ankara saatlik hava durumu
16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül, 19 Eylül, 20 Eylül 2021 Ankara hava durumu;
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