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Ankara hava durumu 16 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16.06.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 16 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (16.06.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 27 derece

En düşük hava sıcaklığı 14 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %39

Rüzgar doğu yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-16-haziran.jpg

16 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-026.jpg

16, 17, 18, 19 ve 20 Haziran 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-027.jpg

gazeteilksayfa.com

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