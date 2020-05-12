Ankara hava durumu 16 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (16.06.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %39
Rüzgar doğu yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
16 Haziran 2020 Ankara saatlik hava durumu
16, 17, 18, 19 ve 20 Haziran 2020 Ankara hava durumu;
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